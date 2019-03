Die erste Superyacht ankert vor Mallorca

Die "Faith" am Montagmorgen (18.3.) in der Bucht von Palma de Mallorca

Die Superyacht-Saison beginnt früh auf Mallorca. In der Bucht von Palma ankert seit dem Wochenende 15./16. März die "Faith". Das 2017 in den Niederlanden gebaute Schiff, welches unter einer Flagge der Cayman Islands registriert ist, misst 97 Meter und ist 15 Meter breit. An Bord ist Platz für 18 Gäste und 38 Crew-Mitglieder. Die Yacht ist 17 Knoten schnell (32 km/h). An Bord gibt es einen 9 mal 4 Meter großen Swimmingpool mit Glasboden, einen Helikopterlandeplatz, Fahrstuhl, Spa-Bereich und ein Kino.

Das Schiff gehört der US-amerikanischen Modefirma Michael Kors und wurde designt von Redman Whitely Dixon. Das Schiff soll um die 200 Millionen US-Dollar wert sein (176 Millionen Euro).

Dagegen ein Schnäppchen ist die ehemalige Yacht des Altkönigs Juan Carlos. Die "Fortuna", die zurzeit für 3,9 Millionen Euro zu haben ist. Gebaut wurde das 41 Meter lange Schiff im Jahr 2000. Damals war es 18 Millionen Euro wert. Juan Carlos hatte das Schiff von der balearischen Tourismusstiftung geschenkt bekommen, als Dank für die "Treue", die der spanische König Mallorca über Jahre hinweg entgegengebracht hatte. 2013 hatte er das Schiff zurückgegeben, damals sollte sie für 10 Millionen Euro verkauft werden. /lk

