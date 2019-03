Hier können Sie auf Mallorca Wohnmobile und Camper mieten

Noch ganz neu im Wohnmobil-Geschäft ist das Familienunternehmen Caravaning Mallorca aus Campanet. Erst seit November 2018 verleiht es zwei Fahrzeuge. Das 7,40 Meter lange komfortablere Wohnmobil Sunlight T69L bietet Platz für vier Personen. Je nach Saison kostet es 125 bis 160 Euro pro Tag zuzüglich einer Kaution von 1.000 Euro. Wer etwas weniger Luxus und Platz benötigt, kann mit dem knapp sechs Meter langen Campingbus Sunlight Cliff 601 über die Insel cruisen. Er bietet Platz für vier Personen. Die Kosten schwanken je nach Saison zwischen 100 und 160 Euro pro Nacht zuzüglich der Kaution. Auf der Website kann man sich in zwei Videos die Innenausstattung anschauen. www.caravaningmallorca.com



Van You verleiht an seinem Standort in Palma aktuell zwei Volkswagen Transporter T6. Das auf der Website aufgeführte Ultimate-Modell gibt es nur in Valencia. Im April soll ein weiteres Modell mit Sonnenkollektoren hinzukommen. Die maximal drei Jahre alten Busse gibt es in der Lite- und Standard-Version. Das Lite-Modell für 65 Euro pro Tag bietet zwei Schlafplätze in einem Doppelbett. Die Standard-Variante für 80 Euro hat dank einem Hubdach Platz für vier Personen. Hinzu kommt noch jeweils eine Kaution von 600 Euro. Für 8 bis 12 Euro pro Tag kann eine Zusatzversicherung abgeschlossen werden. Außerhalb der Hauptsaison bekommen Residenten, die die Facebook-Seite Vanyou liken, zehn Prozent Rabatt. www.vanyou.es



Lazy Bus

Hinter Lazy Bus in Felanitx steckt ein deutsches Paar. Die Kunden können sich einen von drei T3 Oldtimer-Camping-Bullis aus den 80er-Jahren oder eines von drei T6 California-Fahrzeugen (Baujahr 2018) aussuchen. Mit den älteren Modellen ohne Servolenkung und Klimaanlage kann nicht in der Serra de Tramuntana gefahren werden. Zu den Zusatzoptionen gehören eine spanische Akustik-Gitarre, Longboards, ein Stand-up-Paddle-Surfbrett oder Mountainbikes. Preise: 90 bis 140 Euro pro Nacht zuzüglich einer Kaution von 600 Euro und einer Service-Pauschale von 69 Euro. Lazy Bus bietet mit der „Lazy Finca" zudem einen möglichen Stellplatz, ein Bad im Pool und sanitäre Einrichtungen. www.lazy-bus.com