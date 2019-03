Easyjet fliegt viermal die Woche zwischen Stuttgart und Palma de Mallorca

Die Fluglinie Easyjet baut die Präsenz auf Mallorca aus und fliegt ab 11. April viermal die Woche die neue Route Stuttgart - Palma de Mallorca. Das erklärte das Unternehmen am Mittwoch (27.3.) auf einer Pressekonferenz in Palma. Die Hin- und Rückflüge gehen jeweils am Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Insgesamt fliege Easyjet Palma de Mallorca damit von 24 europäischen Flüghäfen an, darunter von Berlin, London, Paris und Genf.

Auch die Ibiza-Flüge werden im Sommerflugplan ausgebaut. Man wolle Europa den Inseln Mallorca, Ibiza und Teneriffa näherbringen, hieß es in einer Pressemitteilung. /tg