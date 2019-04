Neue Mallorca-Fähre wird hochmodern

Die Fährgesellschaft Trasmediterránea will in den Balearen-Gewässern auftrumpfen. Ab Juni soll zwischen Palma de Mallorca, Ibiza und Gandía (Valencia) der neue Katamaran "Volcán de Tagoro" verkehren - eigenen Angaben zufolge der "fortschrittlichste Katamaran der Welt".

Wie das Unternehmen am Montag (1.4.) in einer Pressemitteilung bekannt gab, zeichnet sich die neue Fähre vor allem durch ihre Robustheit und Schnelligkeit (35 Knoten) bei vergleichsweise geringem Treibstoffverbrauch aus. Die "Volcán de Tagoro", deren Bau mehr als 74 Millionen Euro gekostet hat, ist 111 Meter lang und kann 1.184 Passagiere aufnehmen, 155 davon in der Business Class und 16 Besatzungsmitglieder.

Ebenfalls mit an Bord können 215 Autos. Platz ist zudem für große Warenladungen. Angetrieben wird der Katamaran durch vier Motoren mit einer Leistungsfähigkeit von je 9.100 Kilowatt (rund 12.370 PS). /somo