Oster-Streik am Flughafen Mallorca wird konkreter

Handling-Mitarbeiter am Flughafen Foto: EP

Der für Ostern angedrohte Streik am Flughafen von Mallorca nimmt konkretere Formen an. Wie die Gewerkschaften UGT und CCOO jetzt bekannt gaben, seien spanienweit rund 10.000 Mitarbeiter im Handling-Bereich betroffen.

Das Bodenpersonal ist unter anderem für die Be- und Entladung der Gepäckstücke zuständig. Ein Streik könnte zu massiven Störungen im Flugplan führen, auch Ausfälle sind nicht auszuschließen. Angesetzt ist die Niederlegung der Arbeit für Ostersonntag (21.4.) und Aschermittwoch (24.4.). Hintergrund sind Verhandlungen über die Beschäftigungsbedingungen und der Streit über die Konditionen bei dem Personal, das von den Unternehmen weiterverliehen wird. Meist werden Streiks in Spanien kurz vor Beginn abgeblasen, da doch noch eine Einigung gefunden wurde.

Die Pilotengewerkschaft Sepla plant ihrerseits Streiks für mehrere Tage am Stück. So wollen am 15., 16., 17., 22., 23. und 24. April einige Piloten die Arbeit niederlegen. Die spanische Regierung versucht jedoch mit allen Mitteln, die Maßnahme zu verhindern. /somo