Vorsicht Kamera: Ein Blick aufs Handy kostet 200 Euro

Die spanische Verkehrsbehörde verschärft über die Osterferien die Verkehrskontrollen auf Mallorca. Dabei sollen in diesem Jahr verstärkt Fahrer bestraft werden, die ihr Handy während des Fahrens benutzen. An den meistbefahrenen Straßen - Autobahnring Vía Cintura und Inca-Autobahn - sind Kameras installiert, die nicht nur überhöhte Geschwindigkeiten dokumentieren, sondern auch eingesetzt werden können, um das illegale Nutzen eines Mobiltelefons am Steuer kontrollieren. Wer erwischt wird, zahlt 200 Euro Strafe.

Jeweils zu den Stoßzeiten verstärkt die spanische Verkehrsbehörde die Kontrollen, um die Autofahrer zur Räson zu bringen. In der Osterwoche des vergangenen Jahres starben spanienweit 31 Menschen bei Verkehrsunfällen. 159 Menschen wurden verletzt. Die verschärften Kontrollen beginnen am Montag (15.4.) und enden in der Nacht auf Ostermontag (22.4.). /tg