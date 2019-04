Mit dem E-Bike auf Mallorca unterwegs

Der E-Bike-Boom hat nun auch Mallorca erreicht. Laut statistischem Bundesamt hat sich der Anteil von Elektrofahrrädern in deutschen Haushalten innerhalb von 2014 bis 2017 mehr als verdoppelt. Warum also sollte man nicht auch die Vorzüge eines Elektrofahrrads bei Naturerkundungen auf der Insel genießen.

Mit 60–100 km ist der Aktionsradius deutlich größer als bei einem normalen Rad. Und gleich ob sportlich ambitioniert, mit der Familie unterwegs oder ob man zum älteren Semester zählt – E-Biken hat Vorteile für jede Zielgruppe. Mit der elektrischen Unterstützung können Kreislaufspitzen vermieden werden. Das lernt jeder schnell zu schätzen. Außerdem erfüllt es doch jeden Naturliebhaber mit Freude, wenn er einen kleinen Beitrag zum Schutz der traumhaften mallorquinischen Landschaft leisten kann. Ganz nebenbei erwähnt – alle von Like E-Bike verliehenen Räder besitzen mit Sonnenstrom aufgeladene Akkus.

Aufgrund der in E-Bikes verbauten Lithium-Ionen-Akkus darf man nicht sein eigenes E-Bike via Flugzeug nach Mallorca transportieren. Like E-Bike bietet E-Mountainbikes in unterschiedlichen Rahmengrößen, Kinder E-Bikes und E-Klappräder zum Verleih – da lässt sich das passende Rad für jeden und jede Unternehmung finden. Wollen Sie nicht nur die folgende Tour machen und sich ungern auf Kartenmaterial verlassen, können Sie bei Like E-Bike auch ein GPS-Gerät mit Tracks ausleihen, die sich in Länge und Anspruchsniveau unterscheiden.

Nach ausführlicher Einweisung mit ein paar praktischen Tipps zum E-Biken lässt Sie Geschäftsführerin Johanna vom Like E-Bike Standort aus, etwas südlich von Campos gelegen, starten. Der erste Abschnitt bis zum beschaulichen Dörfchen Cas Concos ist sehr abwechslungsreich, aber nicht sehr anspruchsvoll. Im Frühjahr ist die Luft erfüllt vom Duft zahlreicher mediterraner Blüten. Der Blick schweift weit über die Landschaft bis zu den diese Region beherrschenden beiden Erhebungen Randa und San Salvador. Meist ist die wenig befahrene kleine Straße mit den typisch mallorquinischen Trockensteinmauern begrenzt.

Entweder legt man schon in Cas Concos eine kleine Kaffepause in einem der Straßenrestaurants ein oder man fährt noch weiter bis zum schon mehr touristisch geprägten S`Alqueria Blanca. Etwa in der Mitte der Strecke zwischen den beiden Orten zweigt rechts ein Schotterweg von der Asphaltstraße ab. Diese 1,2 km lange Mountainbikepassage ist nicht zu verfehlen, wenn man auf das Holzschild mit der Beschriftung Can Pessal, Can Bossa, Son Moro achtet. Wer diese Herausforderung nicht annehmen möchte, fährt einfach weiter geradeaus. In S´Alqueria Blanca kann man sich entscheiden, gleich weiter zu fahren nach Santanyi oder einen Abstecher zu machen an eine der beiden malerischen Buchten, entweder die Cala Mondragó oder die Cala Santanyí.

Weiter Richtung Santanyí ist die den Ort beherrschende Kirche schon von Weitem zu sehen. Samstags und mittwochs lohnt es sich, über den Markt mit typischen mallorquinischen Produkten, bunten Kleidungsartikeln und Kunsthandwerk zu schlendern.

Die nächste Station ist Ses Salines. Wie der Name schon sagt, wird in der Nähe in großen Becken Meersalz geschöpft. Wer mehr über die Salzgewinnung erfahren möchte, dem sei ein kleiner Abstecher zu den Salinen empfohlen. Oder man besucht etwas außerhalb von Ses Salinas den Botanischen Garten Botanicactus mit 10.000 verschiedenen Kakteenarten.

Will man die Tour genießen, sollte man sich die ein oder andere Unternehmung für einen weiteren Tag vornehmen. Von Ses Salines sind es nur noch wenige Kilometer zurück zum Like E-Bike Standort, wo Sie von Johanna wieder empfangen werden. Bereichert mit den vielen Bildern des Tages endet dann die Tour vielleicht noch mit einem fantastischen Sonnenuntergang.

INFORMATION

E-Bike-Verleih & -Verkauf

Like E-Bike Allgäu & Mallorca

www.likeebike.com

Tel.: 0049-171 80 17 502