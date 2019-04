"MSC Seaview" läuft erstmals in Palma de Mallorca ein

Eine Woche nach der "Aida Nova" und einen Tag nach der umgetauften "Mein Schiff 1" macht mit der "Seaside View" der jüngste Neuzugang der Reederei MSC seine Aufwartung in Palma de Mallorca. Das im Juni 2018 von Schauspiel-Ikone Sofia Loren getaufte Kreuzfahrtschiff hat am Freitag (26.4.) im Hafen angelegt. Auf dem 323 Meter langen und etwa 950 Millionen Euro teuren Schiff, das von außen an ein Hochhaus erinnert, haben an die 5.300 Passagiere und etwa 1.400 Besatzungsmitglieder Platz.

Der Name "Seaview" ist dabei Programm: Das Schiff verfügt über großzügige Außenbereiche, die "die Gäste mehr als je zuvor mit dem Meer verbinden" sollen, wie es in der Darstellung der Reederei heißt. Das Schiffsdesign habe sich an den "futuristischen Strandbauten der Skyline Miamis" orientiert.

An Bord befinden sich 10 Restaurants, 20 Bars und Lounges und ein exklusiverer Yacht Club Bereich. Wie bei erstmaligen Schiffanläufen üblich, war für den Nachmittag die Übergabe einer Begrüßungsplakette seitens der Hafenbehörde vorgesehen.