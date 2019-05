Hier finden Sie auf Mallorca Kontaktlinsen

Eine verlorene oder kaputte Kontaktlinse kann schnell mal Panik auslösen, vor allem wenn man im Ausland ist. Nicht für alle Urlaubspläne ist die Brille ein angemessener Ersatz, sei es aus logistischen oder ästhetischen Gründen.

Auf Mallorca hat man es nicht so leicht wie in Deutschland, schnell an neue lentes de contacto oder lentillas zu kommen. Gibt es in der Heimat meist in Drogerien und Apotheken ein Angebot an weichen Linsen in verschiedenen Dioptrien, muss man auf der Insel zum Optiker gehen und ist an entsprechend begrenztere Öffnungszeiten gebunden, da viele mittags schließen. Ein Rezept ist nicht notwendig.

Die Preise für die Linsen variieren stark nach Marke. Laut Frank Hess von Optica Peguera (Carrer Olivo, 2) kostet die Packung Tageslinsen mit 30 Stück rund 25 Euro und die Packung Monatslinsen mit sechs Stück rund 40 Euro. Bei großen Optikerketten wie Multiopticas kriegt man die 30 Tageslinsen ab 15 Euro, den Sechserpack Monatslinsen für 30 Euro.

Wer ein wenig mehr Zeit und auf der Insel eine Lieferadresse hat, kann sich die Linsen auch im Internet bestellen. Auf Plattformen wie mrspex.es gibt es die Packung Tageslinsen (lentillas diarias) mit 30 Stück ab rund 19 Euro. Bei den Monatslinsen (lentillas mensuales) ist der Unterschied noch deutlicher. Eine Packung mit sechs Stück gibt es bereits ab 20 Euro.

Die Flüssigkeit für die Kontaktlinsen lässt sich auch in der Apotheke besorgen (líquido para lentillas). Die Packung kostet rund 10 Euro, wobei häufig mehrere Flaschen (teilweise eine große und eine im ­Reiseformat) drin sind.

Frank Hess rät Menschen mit zu trockenen Augen vor allem im Sommer zu Vorsichtsmaßnahmen, insbesondere dazu, immer künstliche Tränenflüssigkeit, also etwa Augentropfen dabeizuhaben. Das Baden im Meer hingegen sei meist unproblematisch. „Heutzutage benutzt kaum jemand noch harte Linsen, die ab und zu im Wasser verloren gingen. Wenn man nicht ganz lange mit offenen Augen taucht, sollte man kein Problem haben", sagt Hess