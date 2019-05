Die 'Celebrity Edge' beeehrt erstmals Mallorca

Die im Dezember 2018 fertiggestellte "Celebrity Edge" gehört zu den modernsten und luxuriösesten Kreuzfahrtschiffen der Welt. Am Donnerstag (23.5.) besuchte sie erstmals den Hafen von Palma de Mallorca. Wie es in Palma Brauch ist, empfing die Hafenbehörde zu diesem Anlass den Kapitän des Schiffes, Costas Nestoroudis, um ihm eine Begrüßungsplakette zu überreichen.

Die "Celebrity Edge" wird von der Reederei Celebrity Cruises betrieben, die zum Konzern Grupo Royal Caribbean gehört. Sie ist 306 Meter lang und 39 Meter breit. Erbaut wurde sie in der Werft STX France in Sant Nazaire. Sie kommt auf eine Geschwindigkeit von 24 Knoten. An Bord wohnen 2.918 Passagiere. Zusätzlich wohnt eine Besatzung von etwa 1.300 Personen auf dem Schiff.

Ein mit modernster Technologie ausgestattetes dreistöckiges Theater für 900 Zuschauer und ein Rooftop Garden mit abendlichen Live-Konzerten gehören zu den Besonderheiten des Schiffes. Die "Celebrity Edge" startete ihre aktuelle Kreuzfahrt am 15. Mai in Southhampton in Richtung Bilbao, passierte dann die Meerenge von Gibraltar, um nach Mallorca zu kommen. Von Palma sticht sie in Richtung Civitavecchia in See, wo für die meisten Passagiere die Reise endet. Im Laufe des Jahres 2019 wird das Schiff Palma noch rund ein Dutzend Mal besuchen. /tg