Eurowings schafft Gratis-Snacks auf Mallorca-Flügen ab

Die Low-Cost-Airline Eurowings bietet ab dem 4. Juli auch auf den Mallorca-Flügen keine Gratis-Snacks oder Gratis-Drinks mehr an - selbst dann nicht, wenn die Passagiere den teureren Smart-Tarif gebucht haben. Das hat ein Unternehmenssprecher am Freitag (24.5.) auf MZ-Anfrage bestätigt.

Bisher müssen nur die Fluggäste der Economy-Class extra zahlen, wenn sie sich eine Cola, ein Wasser, ein Brötchen oder andere Kleinigkeiten während ihres Flugs genehmigen wollen. Zu Beginn der Sommerferien in Deutschland werden nun auch diejenigen zur Kasse gebeten, die im Smart-Tarif bei der Buchung bereits mehr Geld hingeblättert haben.

Die Veränderung - so berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf eine Eurowings-Sprecherin - sei die Veränderung aufgrund "des klaren Feedbacks unserer Gäste" getroffen worden. Damit die Smart-Tarifler nun überhaupt noch einen Vorteil gegenüber der Holzklasse haben, werden sie künftig am Priority-Boarding teilnehmen dürfen. Bisher war dies Gästen der "BIZclass" und Kunden mit bestimmten Statuskarten vorbehalten. Diese müssen sich nun beim Vorab-Einstieg mit mehr Passagieren in der Schlange herumärgern. Auch sollen Gäste im Smart-Tarif künftig garantiert ihr Handgepäck mit an Bord nehmen dürfen.

Dass Extrazahlen fürs Essen bei Eurowings kein Schnäppchen ist, macht ein Blick auf die aktuellen Preise im Flugzeug deutlich: Eine kleine Tüte Chips mit 40 Gramm Inhalt kostet bei Eurowings 2,50 Euro, eine kleine Flasche Wasser 3 Euro. /somo