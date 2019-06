Luxus-Kreuzfahrtschiff "Sirena" besucht Alcúdia

Die "Sirena" am Donnerstag (27.6.) im Hafen von Alcúdia.

Die "Sirena" am Donnerstag (27.6.) im Hafen von Alcúdia. Foto: Aguilera

Die "Sirena" - ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff der Reederei Oceania Cruises - hat am Donnerstag (27.6.) erneut die Insel Mallorca besucht. Aber diesmal legte es im Hafen Alcúdia an und nicht - wie sonst üblich - in Palma. Entsprechend begrüßte Hafenchef Juan Gili den Kapitän Vitaliy Silvachynsky mit einer Willkommensplakette.

Die "Sirena" gehört mit 181 Metern Länge nicht zu den ganz großen Kreuzfahrtschiffen, die regelmäßig Mallorca besuchen. An Bord reisen bis zu 672 Urlauber und eine 375-köpfige Crew. Um die überlastete Kreuzfahrtdestination Palma de Mallorca zu entlasten, gilt die Umleitung kleinerer Schiffe nach Alcúdia als eine der Alternativen. Im Rathaus Alcúdia hält man das für eine gute Idee. Die "Sirena" ist das zweite Kreuzfahrtschiff in diesem Jahr, das im Hafen Alcúdia festmacht. Und - zumindest laut Plan - wird es das letzte für diese Saison. /tg