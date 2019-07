Bahn setzt im Sommer wieder Nachtzüge auf Mallorca ein

Die Bahngesellschaft SFM setzt an den Sommer-Wochenenden zusätzliche Nachtzüge auf Mallorca ein. Wie im vergangenen Jahr verkehren sie im Juli und August jeweils in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag. In diesem Jahr fahren sie auf den Strecken zwischen Palma, Inca, Sa Pobla und Manacor und halten an allen Zwischenstationen einschließlich der tagsüber von der Metro bedienten Haltepunkte zwischen Palma und Marratxí.

Die zusätzlichen Verbindungen bedienen die Strecke Palma Richtung Sa Pobla mit Abfahrten von der Estación Intermodal um 23.15 Uhr, 1.15 Uhr und 3.15 Uhr. Die Züge in Gegenrichtung mit Abfahrt von Sa Pobla fahren um 0.45 Uhr, um 2.45 Uhr und um 4.45 Uhr ab.

Die Züge von Palma in Richtung Manacor starten um 0.15 Uhr, um 2.15 Uhr und um 4.15 Uhr und fahren von Manacor aus startend um 1.30 Uhr, um 3.30 Uhr und um 5.30 Uhr nach Palma zurück.

Mit den Sonderzügen will es die Bahngesellschaft Nachtschwärmern ermöglichen, im Sommer das Nachtleben in Palma zu genießen und dabei aufs Auto verzichten zu können. In den vergangenen Jahren setzte die Bahngesellschaft solche Sonderzüge auch zu Feiern wie Dijous Bo, Sant Antoni, Sant Sebastián, Heiligabend und Silvester ein.

Alle Abfahrtzeiten, Streckenverläufe und Fahrpreise können auf der Website www.trensfm.com konsultiert werden. /tg