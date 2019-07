Piratentaxis: Calvià bestraft Fahrer ohne Lizenz zur Beförderung von Passagieren

Vor allem am Flughafen kommt es regelmäßig zum Streit zwischen Fahrern mit und ohne Lizenz.

Vor allem am Flughafen kommt es regelmäßig zum Streit zwischen Fahrern mit und ohne Lizenz. Foto: Ramon

Die Fahrer von drei illegal betriebenen Taxis auf Mallorca hat die Gemeinde Calvià mit Bußgeldern von insgesamt 18.000 Euro belegt. Zuletzt habe man am Mittwoch (3.7.) gegen 7 Uhr ein sogenanntes Piratentaxi gestoppt, dass Urlauber zu einem Fahrpreis von je 5 Euro von Magaluf nach Palma de Mallorca brachte, teilte das Rathaus am Donnerstag mit.

Bereits am 20. Juni stoppte man einen Mann, der mit einem Kleinbus wiederholt und ohne Genehmigung Passagiere befördert hatte. Am 31. Mai belegte man einen weiteren Fahrer, der in der Nähe vom Freizeitpark Marineland mit Fahrgästen unterwegs war. Jeder der Fahrer erhielt eine Strafe von 6.000 Euro. /tg