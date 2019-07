Video zeigt Besucheransturm am Strand von Portals Vells

Langsam schiebt sich der erste Katamaran mit vielleicht 100 Gästen an Bord zwischen den vor Anker liegenden Segelschiffen an eine Anlegestelle am Strand von Portals Vells in der Gemeinde Calvià. Ein zweiter Katamaran folgt und mehr als 200 Urlauber machen sich auf den Weg, um am Strand ein freies Plätzchen zu finden. Das Problem, auf dem vielleicht 20 Meter langem Strandabschnitt ist schon vor der Landung kaum noch etwas frei.

Eine Besucherin filmte den Besucheransturm. Seit dem Jahr 1967 ist der Strand berühmt, dort wurde der US-Film "Der Magier" mit Anthony Quinn, Michael Caine und Candice Bergen gedreht. Vom Hollywood-Dreh übrig geblieben ist einzig und allein eine Filmrequisite: ein kleines mallorquinisches Fischerboot, das heute den Eingang zum Strand und dem dahinter liegenden Restaurant markiert. Deren Besitzer sind nicht glücklich über die vielen Besucher, die per Katamaran meist aus Palma kommend anreisen. Denn die Gäste werden schon an Bord mit Essen versorgt. /lk