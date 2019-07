Polizei beschlagnahmt 15 E-Motorräder an der Playa de Palma

Insgesamt 15 elektrische Motorräder hat die Ortspolizei am Mittwoch an der Playa de Palma auf Mallorca beschlagnahmt. Der Einsatz erfolgte nach Beschwerden der Anwohner.

In den meisten Fällen wurden die Fahrzeuge an der Plaça de Meravelles einkassiert, weil sie weder angemeldet noch verkehrssicher waren. In mindestens einem Fall schritten die Beamten ein, weil der Fahrer keinen Helm trug. Die Polizei nutzte die Gelegenheit, die Öffentlichkeit an die Helm- und Anmeldepflicht für elektrisch betriebene Motorräder zu erinnern. /tg