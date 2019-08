15.000 Menschen pilgern im Mondschein nach Lluc

Am Ende bleibt nicht nur der Schmerz in den Füßen, sondern auch eine besondere Erfahrung: Am Samstag (3.8., 23 Uhr) findet nach einem Jahr Pause wieder der traditionelle Pilgermarsch „Des Güell a Lluc a peu" statt. Rund 15.000 Menschen werden zum 45. Mal die rund 49 Kilo­meter lange Nachtwanderung von der Plaça Güell in Palma zum Kloster Lluc auf sich nehmen.

Dieses Jahr soll der ­Pilgermarsch ökologischer vonstattengehen. Plastik­flaschen und -gläser werden durch wiederbefüllbare Aluminium-Flaschen ersetzt. Teilnehmer können sie bei der Einschreibung, die gegen eine Gebühr von 5 Euro erstmals auch online möglich ist, für 1 Euro erwerben. 1 Euro pro Einschreibung spenden die Veranstalter an das Kloster Lluc.

Eine weitere Neuheit: Die Teilnehmer können in diesem Jahr nicht nur von Palma aus, sondern auch von Marratxí, Santa Maria, Consell, Lloseta, Biniamar, Selva und Caimari starten. So wollen die Organisatoren auch Menschen motivieren, die nicht die ganze Strecke laufen können oder wollen. Wie Veranstaltungsleiter Francisco Bauzà gegenüber der MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca" erzählt, pilgern neben Mallorquinern in diesem Jahr unter anderem auch einige Chinesen, Japaner und natürlich Deutsche mit.

Der Lauf geht auf Tolo Güell zurück, der ihn vor 45 Jahren zusammen mit seinen Freunden zurückgelegt hatte. Aus Dankbarkeit dafür, dass seine Tochter einen Unfall überlebt hatte, nahm er den beschwerlichen Weg auf sich.

Anmeldungen: www.desguellallucapeu.com