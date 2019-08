Drohen in Zukunft Fahrverbote in manchen Orten auf Mallorca?

Vielleicht gibt es schon bald Fahrverbote auf Mallorca. Die Balearen-Regierung will im kommenden Jahr ein Gesetz auf den Weg bringen, das nachhaltige Mobilität fördert. Wie Verkehrsminister Marc Pons am Freitag (2.8.) nach dem Kabinettssitzung erklärte, solle Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt werden, Zufahrtsbeschränkungen in einzelnen Orten zu verhängen. Darüber hinaus sollen der öffentliche Nahverkehr ausgebaut und Pendler-Parkplätze rund um die Innenstädte angelegt werden.

Hauptziel ist, den Gebrauch von Privat-Pkw zu verringern und damit die Luftqualität auf den Inseln zu verbessern. Wie genau die Zufahrtbeschränkungen geregelt werden, soll dabei den einzelnen Gemeinden überlassen werden. Die Regierung wolle lediglich "Mittel und Wege" an die Hand geben.

Wann das neue Gesetz in Kraft treten könnte, ist noch unklar. Derzeit werde an einem Vorentwurf geschrieben, so Pons. Dieser mündet dann in einen Gesetzentwurf, der wiederum vom Parlament verabschiedet werden muss. Vor Mitte 2020 wird damit nicht gerechnet. /jk