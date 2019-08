Ärger über Autos in Palmas Fußgängerzone

Anwohner und Restaurantbetreiber am Carrer dels Oms in Palma de Mallorca haben die Faxen dicke: Seit ein Neubau mit Luxuswohnungen fertig ist und auch über Garagenplätze verfügt, fahren wieder Autos durch die Fußgängerzone. Im Moment seien es nur zwei Fahrzeuge, die regelmäßig hier durchfahren, erzählen Anwohner der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Aber die Garage hat Platz für bis zu 13 Autos. "Da sind die Probleme vorprogrammiert", sagt ein Anwohner.

Ein zusätzliches Problem sei, dass die Autos nicht immer die von der Verkehrsordnung vorgeschriebene Stecke nehmen. Eigentlich sind sie verpflichtet über den Carrer Cardenal Pau rein- und rauszufahren, was bedeutet dass sie rund 50 Meter durch die verkehrsberuhigte Zone fahren. Häufig sei aber beobachtet worden, dass sie direkt auf die Rambla am Ende des Carrer dels Oms fahren, was die Fahrt durch die ußgängerzone auf über 100 Meter verlängert. Und das dicht vorbei an den Terassen der Bars und den Einkäufern.

"Was wird wohl zu Weihnachten los sein, wenn die Straße proppevoll ist?", fragt sich ein Anwohner, der von der Stadtverwaltung mehr Kontrollen verlangt.

Hintergrund: Mallorca plant mehr Fahrverbote in Ortskernen

Die Lizenz für das Gebäude wurde in der vorvergangenen Legislaturperiode, damals noch unter dem konservativen Bürgermeister, erteilt. In der vergangenen Legislaturperiode versuchte der jetzige Bürgermeister José Hila als Verkehrsdezernent die Durchfahrt wenigstens während der Geschäftszeiten zu beschränken. Dies war aber nicht möglich da eine solche Limitierung rechtlich nicht möglich war. /pss