Palma de Mallorca: Kein Taxi unter dieser Nummer

„Alle Leitungen sind besetzt. Bitte rufen Sie in fünf Minuten wieder an!" Wer dieser Tage in Palma de Mallorca ein Taxi benötigt, braucht Glück. Über eine Stunde versuchte es zum Beispiel Filomena García, um ihre betagte Schwester Marita zu einem Arzttermin fahren zu lassen. Aus lauter Verzweiflung rief sie am Ende bei der Ortspolizei an. „Die haben uns dann hingebracht", so García.

Nun ist es nicht gerade so, dass es in der Balearen-Hauptstadt keine Taxis gäbe. 1.250 Fahrer verrichten ihre Dienste in Palma, wie die Branchenvertreter Gabriel Moragues (Taxis Palma Radio, Tel.: 971-40 00 04) und Francisco Garrido (Radio Taxi Ciutat, Tel.: 971-20 12 12) erklären. Und doch kommt es im Sommer zu gravierenden Engpässen. Dann kann man die Nummern so oft wählen, wie man will. Es gibt einfach keine verfügbaren Wagen.

Das liegt daran, dass ein großer Teil der Fahrer – etwa 500 – gar nicht über eine der drei Zentralen verfügbar ist (die dritte heißt übrigens Taxi Teléfono, Tel.: 971-74 40 50). Während der Urlaubersaison warten sie lieber auf die Ankunft der Kreuzfahrtschiffe oder Flugzeuge. Am Hafen oder Airport erhoffen sie sich längere Fahrten als die im verstopften Zentrum üblichen Kurzstrecken zu Arztterminen oder Restaurant-Besuchen. „Man muss das Geld schon in diesen Tagen verdienen, um das ganze Jahr über leben zu können", erklärt einer der Fahrer.

Taxizentralen und die Stadt Palma suchen jetzt nach einer Lösung, um über dieses berechtigte Interesse nicht die Dienstleistung für die Anwohner aus den Augen zu verlieren: Eine von allen genutzte Mobilfunk-App sowie eine einzige zentrale Telefonnummer sollen Abhilfe schaffen und die Aufträge gerecht aufteilen. Ein Datum ist noch nicht bekannt. Solange muss wohl noch die Ortspolizei einspringen.