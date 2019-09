Weitere Verspätungen und mögliche Ausfälle am Flughafen Palma de Mallorca

Technische Probleme bei der französischen Flugsicherheit und der Streik des Kabinenpersonals der Fluglinie Ryanair machen dem spanischen Flugverkehr auch am Montag (2.9.) zu schaffen. Von den Verspätungen und möglichen Ausfällen wird auch der Flughafen Palma de Mallorca betroffen sein.

Die technischen Probleme der Fluglotsen für den Luftraum über Frankreich seien zwar behoben worden. Die Verspätungen und Ausfälle des Vortags würden sich aber auch am Montag noch bemerkbar machen, teilte die spanische Flughafengesellschaft Aena mit. Die Fluglinie Ryanair warnte die Passagiere auf ihrer Website, dass es - unabhängig vom Streik des Kabinenpersonals - zu Ausfällen von Ryanair-Flügen kommen könne.

Vom Streik bei Ryanair sind - laut Aussagen des Unternehmens - keine Mallorca-Verbindungen betroffen. Spanienweit fielen am Sonntag sechs Flüge aus, am Montag seien acht Verbindungen gecancelt worden, so Ryanair. Verbindungen zu oder von den spanischen Inseln seien nicht darunter.

Die Gewerkschaften beschwerten sich, dass ihr Streikrecht massiv eingeschränkt worden sei. Das spanische Verkehrsministerium hatte eine umfangreiche Mindestpräsenz der Streikenden vorgeschrieben. Verbindungen zu den spanischen Inseln durften demnach überhaupt nicht bestreikt werden. Zusätzlich verpflichtete Ryanair Kabinenpersonal aus anderen Ländern zum Dienst an spanischen Basen. Teilweise weigerte sich das Personal, als Streikbrecher eingesetzt zu werden. /tg