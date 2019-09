Eurowings mausert sich in Sachen Pünktlichkeit

Ein befriedigendes Zeugnis in Sachen Pünktlichkeit hat sich die Fluggesellschaft Eurowings zum Abschluss der Sommerferien in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland Nordrhein-Westfalen ausgestellt. Während der sechs Wochen Hauptsaison - mit Mallorca als Hauptgeschäft - seien 76 Prozent aller Flüge pünktlich angekommen, 13 Prozent mehr als im Vorjahr, als das Unternehmen wegen mitunter chaotischer Zustände in der Kritik stand.

Dieses Jahr war Eurowings war auf die Reisewelle "gut vorbereitet", wie es in einer Presseerklärung vom Montag (2.9.) heißt. Insbesondere an den Flughäfen Düsseldorf und Köln hätte man das Personal verstärkt. Vorsorglich zur Verfügung stehende Reserve-Flugzeuge verhinderten, dass Probleme bei den Maschinen zu Ausfällen wie im vergangenen Jahr führten. Auch die "operativen Prozesse am Boden und in der Luft" hätte man vor der Reisewelle noch einmal genau "unter die Lupe genommen".

Die Vorbereitung habe sich gelohnt, so die Bilanz. In Köln und Düsseldorf sei man "pünktlicher unterwegs als die Mittbewerber", erklärte das Unternehmen und berief sich dabei auf Daten des Portals OAG. /tg