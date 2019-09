Fahrbahn-Sperrung an Ortseinfahrt von Palma de Mallorca wegen Bauarbeiten

Bauarbeiten an der Ortseinfahrt von Palma de Mallorca.

Bauarbeiten an der Ortseinfahrt von Palma de Mallorca. Foto: Bosch

Wer ab Donnerstag (5.9.) mit dem Auto in Palma de Mallorca unterwegs ist, muss mit Behinderungen an der Ortseinfahrt auf Höhe des Kongresszentrums rechnen. Wegen der dortigen Bauarbeiten sollen Fahrstrecken gesperrt werden, möglich ist auch eine zeitweise Totalsperrung, wie der Inselrat von Mallorca mitteilt.

Der Paseo Marítimo wird derzeit an der Stelle zu einem begrünten Boulevard ausgebaut. Mit Sperrungen in Richtung Flughafen muss am Donnerstagabend ab 22.30 Uhr gerechnet werden, und zwar auf dem Abschnitt zwischen dem Carrer Puerto Rico (MZ-Verlagsgebäude) und dem Sturzbach na Bàrbara.

Am Sonntagabend ist dann die Gegenrichtung betroffen. Geprüft werde, die Fahrbahn Richtung Innenstadt zeitweise ganz zu sperren, um die Sicherheit der Arbeiter zu garantieren. /ff