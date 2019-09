Sperrung des Sóller-Tunnels auf Mallorca wegen Wartungsarbeiten

Autofahrer im Norden von Mallorca müssen sich in den kommenden Tagen auf Behinderungen bei der Durchfahrt des Sóller-Tunnels einstellen. Wegen Wartungsarbeiten wird die Strecke von Dienstag (17.9.) an immer wieder gesperrt.

Konkret betroffen ist die Fahrtstrecke in Richtung Palma, sie kann in den Nächten vom 17. bis 19. September sowie am frühen Morgen des 20. September nicht benutzt werden, wie es in einer Pressemitteilung des Inselrats heißt. In der Zeit von 23 bis 6 Uhr müssen Autofahrer auf die Passstraße ausweichen. Die Fahrtstrecke in Richtung Sóller sei nicht betroffen.

Die Wartungsarbeiten schließen unter anderem auch die Installation von Hydranten ein, die den Brandschutz in dem immer wieder wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen kritisierten Tunnel verbessern sollen. Die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte Oktober abgeschlossen.

Der Sóller-Tunnel wird nach dem Ende der Konzession inzwischen vom Inselrat verwaltet. Die Maut war Ende 2017 abgeschafft worden. /ff