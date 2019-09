Flughafen Mallorca rechnet nicht mit Ausfällen wegen Ryanair-Streiks

Trotz des angekündigten Streiks der Piloten und des Kabinenpersonals bei Ryanair geht die Fluggesellschaft davon aus, dass am Donnerstag (19.9.), am Freitag (20.9.) und am Sonntag (22.9.) alle Flüge planmäßig stattfinden werden. Das erklärte das Unternehmen am Mittwochmittag. Auch die Flughafengesellschaft Aena am Flughafen Palma de Mallorca hält Ausfälle oder besondere Verspätungen für Mallorca-Flüge für unwahrscheinlich. "Im Prinzip sind alle Mallorca-Verbindungen durch den vorgeschriebenen Mindestbetrieb abgedeckt", erklärte eine Aena-Sprecherin auf Nachfrage der MZ.

Die Fluggesellschaft äußerte sich sogar abfällig gegenüber dem angekündigten Streik. Im Namen der Kunden bedanke man sich bei allen Piloten und Flugbegleitern, die sich nicht an dem Protest beteiligen. Die Gewerkschaften rufe man auf, "die Verhandlungen wieder aufzunehmen, da das Schließen der Basen auf den Kanarischen Inseln nicht zurückgenommen wird, auch wenn zu noch so vielen sinnlosen Streiks aufgerufen wird", ließ Ryanair auf der Unternehmens-Website veröffentlichen. /tg