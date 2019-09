Reisen wie ein Nomade - das neue Reiseportal der Mallorca Zeitung ist da

Es gibt viele Namen für Menschen, die unterwegs sind: Touristen, Urlauber, Reisende. Oder auch Nomaden: Sie sind überall zu Hause und schlagen ihre Zelte immer wieder woanders auf – unterwegs zu sein gehört sozusagen zu ihrem Wesen. Für solche modernen Nomaden ist das neue Reiseportal der Mallorca Zeitung gedacht: Die Adresse de.nomadiantravel.com vereint alles unter einem Dach – von der Flugbuchung und den nötigen Transfers am Zielort über Hotelaufenthalte und Mietauto-Reservierung bis hin zur Buchung von Ausflügen oder auch kompletten Reisepaketen.

Egal, ob Sie von Mallorca aus in die Welt reisen oder von Nordeuropa aus die Insel immer wieder neu entdecken wollen – auf de.nomadiantravel.com werden Sie fündig. Reiseangebote für Mallorca finden Sie in Themenpaketen und nach Stichworten sortiert, von Entspannung und Romantik über Strand- und Familienurlaub bis hin zu Gourmet- oder Erlebnisreisen. Aus diesen Vorschlägen können Sie Ihre individuelle Reise zusammenstellen und im Komplettpaket buchen. Wer umgekehrt von der Insel aus in die Welt startet, dürfte beispielsweise die Rundreisefunktion schätzen: Zwischenstationen und Hotels lassen sich beliebig miteinander verknüpfen. Entwickelt wurde Nomadian Travel in Zusammenarbeit mit der in Palma ansässigen Firma Travelcompositor, die Technologie-Plattformen für Tourismus-Angebote anbietet.

Zum Start von Nomadian Travel gibt es für alle Reisenden einen Rabatt von fünf Prozent auf alle auf dem Portal gebuchten Angebote. Dieser Rabatt ist gültig bis einschließlich 7. Oktober. Abonnenten der Mallorca Zeitung – Printausgabe oder E-Paper – erhalten diesen Nachlass darüber hinaus permanent, auch nach dem 7. Oktober, wobei der Rabatt nicht mit weiteren Nachlässen kombiniert werden darf.

Sie verspüren Reisefieber? Willkommen bei de.nomadiantravel.com ...