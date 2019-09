Klimapaket soll Dumping-Preise für Mallorca-Flüge verhindern

Wer gerne schnell mal nach Mallorca fliegt, muss sich im Zuge des am Freitag (20.9.) von der Bundesregierung verabschiedeten Klimaschutzpakets auf höhere Ticketpreise einstellen. Zumindest Schnäppchen zum Taxi-Preis wird es in Zukunft nach dem Willen der Politik nicht mehr geben - die Bundesregierung will Dumpingpreise verbieten und die Luftverkehrsabgabe erhöhen.

Wörtlich heißt es in den Eckpunkten für das Klimaschutzprogramm 2030: "Flüge sind oft kostengünstiger als die Bahnfahrt zum gleichen Ziel. Unter Klimaschutzgesichtspunkten ist dies eine falsche Anreizwirkung. Deshalb wird die Bundesregierung ein Gesetz vorlegen, um zum 1. Januar 2020 die Luftverkehrsabgabe in dem Umfang zu erhöhen, damit im Gegenzug die Mehrwertsteuer auf Bahnfahrkarten im Fernverkehr von 19% auf den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7% gesenkt werden kann. Damit wird Bahnfahren um 10% günstiger."

Dumpingpreise sollen mit der Änderung des Luftverkehrssteuergesetzes verhindert werden, indem diese "nicht zu einem Preis unterhalb der anwendbaren Steuern, Zuschläge, Entgelte und Gebühren verkauft werden dürfen". Für einen Mallorca-Flug ab Frankfurt am Main würde das nach Berechnungen der "Bild" bedeuten, dass das Ticket nicht günstiger als rund 40 Euro sein dürfte. /ff