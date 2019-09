Zentrum von Santa Maria bekommt Parkuhren

Die Parkplätze an der Plaça dels Hostals in Santa Maria auf Mallorca werden diese Tage mit Parkuhren versehen. Wer während der Ladenzeiten in der kleinen Geschäftsmeile des Dorfes parken will muss künftig zahlen.

Bislang kennzeichnen blaue Linien die kostenpflichtige Parkzone. Da weder die Parkuhren installiert noch die entsprechende Verordnung im Rathaus verabschiedet ist, bleibt das Parken vorerst noch gratis. /tg