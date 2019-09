Wenn Kreuzfahrten zur Swinger-Party werden

Bekleiden erlaubt, lautet die Kleiderordnung an Bord. Mit der "Azamara Journey" hat am Mittwoch (25.9.) ein Kreuzfahrtschiff Palma de Mallorca besucht, das sich thematisch der sexuellen Freizügigkeit verschrieben hat. Wer sich hier für eine einwöchige Kreuzfahrt einkauft, freut sich darüber, dass die Bekleidung an manchen öffentlichen Orten des Schiffs nur trägt, wer unbedingt will. An Bord sind Swinger-Paare oder Menschen, die diese Art des Lebens und Liebens kennen lernen wollen.

Der Name der Reise klingt verführerisch: Desire Montecarlo Cruise. Geworben wird mit erotischen Animationen und verführerischen Speisen. An Bord haben knapp 700 Passagiere Platz. /tg