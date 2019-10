Ryanair verbindet ab 2020 Palma de Mallorca mit Toulouse

Der irische Billigflieger Ryanair hat seinen Sommerflugplan 2020 vorgestellt. Für Mallorca bedeutet das, dass mit der Strecke Palma-Toulouse eine neue Verbindung dazukommt. Zweimal in der Woche will Ryanair die Insel mit der südfranzösischen Stadt verbinden. Insgesamt hat Ryanair drei neue Verbindungen in Spanien und 17 neue Sommerstrecken vorgestellt.

Die Strecke von Palma nach Toulouse ist offenbar begehrt, denn schon heute fliegen unter anderem Vueling, Volotea und Easyjet auf dieser Verbindung.

Ryanair hat neben den neuen Verbindungen auch angekündigt, 25 Prozent Rabatt auf Reisen zwischen November und Mai 2020 zu geben. Freigeschaltet werden soll die Rabattaktion am Freitag (11.10.) auf der Website des Unternehmens. /jk