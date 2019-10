Premiere für die "Spirit of Discovery" in Palma de Mallorca

Das Kreuzfahrtschiff "Spirit of Discovery" hat am Donnerstag (24.10.) erstmals im Hafen von Palma de Mallorca angelegt. Der Kapitän des erst wenige Monate alten Schiffes, Julian Burgess, erhielt wie bei diesen Anlässen üblich eine Gedenkplakette der Hafenverwaltung.

Die "Spirit of Discovery" wurde im Juni in der Meyer-Werft in Papenburg fertiggestellt. Im Vergleich zu den großen Pötten der Branche ist das Kreuzfahrtschiff mit 236 Metern Länge und 58.000 Bruttoregistertonnen eher klein. An Bord haben knapp tausend Passagiere Platz, um sie kümmern sich 555 Besatzungsmitglieder.

Das auf britische Gäste älterer Semester spezialisierte Schiff der Reederei Saga Cruises trumpft mit einem spektakulären Atrium auf sowie einem Theater für bis zu 444 Zuschauer. Die "Spirit of Discovery" steuert nach einem Aufenthalt von 24 Stunden in Palma als nächstes Saint Tropez an. /ff