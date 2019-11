Schiffstaufe in Palma de Mallorca: Johannes Oerding auf Aida Mira

Die Taufe der Aida Mira am 30. November im Hafen von Palma de Mallorca nimmt Formen an: Nachdem bereits feststand, dass Model und Moderatorin Franziska Knuppe die Taufe vornehmen wird, kündigt sich nun auch der Sänger Johannes Oerding an. Bevor er auf seiner Deutschlandtour in 27 Städten die großen Hallen fülle, werde er live an Bord der Aida Mira zu erleben sein, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (6.11.).

In ihrer Premierensaison nimmt das Schiff Kurs auf Südafrika. Start- und Zielhafen der 14-tägigen Route ist Kapstadt. Weitere Häfen sind Durban, East London und Lüderitz am Rande der Namib-Wüste. /ff

Mit der "Aida Mira" von Palma de Mallorca nach Afrika schippern