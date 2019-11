Ryanair ignoriert Urteil zu Gebühren für Handgepäck

Auf der Urlauber-Insel Mallorca verfolgt man die Konsequenzen des Urteils gegen die Gebühren für Handgepäck bei Ryanair mit großem Interesse. Die Balearen-Regierung in Palma de Mallorca will selbst ein Strafverfahren gegen Ryanair anstrengen, erklärte der für Verbraucherrechte zuständige Generaldirektor der Balearen-Regierung Félix Alonso am Donnerstag (21.11.) per Twitter mit.





Acabamos de anunciar en @IB3 que @IBConsum abrirá expediente sancionador a Ryanair. Recogemos así el guante lanzado por @facua, que, junto con la sentencia, aporta argumentos suficientes para que se dictamine si existe motivo de sanción ?? https://t.co/efmJPSRQCl — Fèlix Alonso Cantorné (@felixaltafulla) November 21, 2019

Ryanair will Gepäckregeln nicht ändern

Das Urteil im Detail

Rückerstattung ja, Entschädigung nein

Zudem werde man die Reichweite und Bedeutung der juristischen Entscheidung genau analysieren und gegebenenfalls Ryanair-Kunden, so: "Sobald das Urteil analysiert ist und sich bestätigen sollte, dass das Unternehmen zu einer Korrektor verpflichtet ist, werden wir den Kunden empfehlen, Reklamationen einzureichen."denkt unterdessen gar nicht daran, etwas an den Extra-Gebühren für das Handgepäck zu ändern. "Dieses Urteil wird die Gepäckregeln von Ryanair weder in der Vergangenheit noch in künftigen Fällen beeinflussen", hieß es bei der irischen Lowcost-Airline am Mittwoch (20.11.). Bei dem Urteil ginge es um "einen konkreten Fall", der die Freiheit des Unternehmens, die Größe des kostenlosen Handgepäcks festzulegen "falsch interpretiert" habe.Ein spanisches Gericht hattedazu verurteilt,an eine Passagierin zurückzuzahlen, die sie im Januar 2019 für ihrin einem Flug von Madrid nach Brüssel hatte zahlen müssen. Die Bestimmungen bei Ryanair erlauben nur eine kostenlose Minitasche an Bord, sofern nicht "Priority" gebucht wird. Verbraucherverbände hatten diese Regelung wiederholt kritisiert und halten sie für illegal.Gemäß der umstrittenen Gepäckbestimmungen bei Ryanair wurde eine Passagierin, die nicht "Priority" gebucht hatte, von dem Unternehmen angehalten, beim Einsteigen 20 Euro für ihr Handgepäckstück zu zahlen. Die Frau hatte einedabei, die nach Meinung der Richter problemlos unter dem Vordersitz Platz hatte, sowie einDer Vorfall, der nun zum Gerichtsurteil führte, ereignete sich. Die zusätzlich berechneten Kosten für das Handgepäckstück seien nicht durch das Gesetz gedeckt, auf das sich die Fluggesellschaft berufen hatte und das es den Unternehmen zugesteht, die Gebühren für ihre Dienstleistungen frei festzulegen.Allerdings bekam die Passagierin. Zusätzlich zu der Rückerstattung der 20 Euro hatte sie auf eine Entschädigung vonfür den erlittenen Ärger gefordert. Das Urteil sah diesen Ärger jedoch nicht als groß genug an, um ein Schmerzensgeld zu rechtfertigen. Das Urteil wurde bereits vor einigen Wochen gefällt und, weil die Frist für eine Berufung verstrichen war. /tg