Ryanair ignoriert Urteil zu Gebühren für Handgepäck

Auf der Urlauber-Insel Mallorca verfolgt man die Konsequenzen des Urteils gegen die Gebühren für Handgepäck bei Ryanair mit großem Interesse. Die Balearen-Regierung in Palma de Mallorca werde die Reichweite und Bedeutung der juristischen Entscheidung genau analysieren und gegebenenfalls Ryanair-Passagiere dazu animieren, gegen die Gepäckregelung zu klagen, erklärte der für Verbraucherrechte zuständige Generaldirektor in der Balearen-Regierung, Félix Alonso per Twitter: "Sobald das Urteil analysiert ist und sich bestätigen sollte, dass das Unternehmen zu einer Korrektor verpflichtet ist, werden wir den Kunden empfehlen, Reklamationen einzureichen", so Alonso.



Ryanair will Gepäckregeln nicht ändern

Ryanair denkt unterdessen gar nicht daran, etwas an den Extra-Gebühren für Handgepäck zu verändern. "Dieses Urteil wird die Gepäckregeln von Ryanair weder in der Vergangenheit noch in künftigen Fällen beeinflussen", hieß es bei der irischen Lowcost-Airline am Mittwoch (20.11.). Bei dem Urteil ginge es um "einen konkreten Fall", der Freiheit des Unternehmens, die Größe des kostenlosen Handgepäcks festzulegen "falsch interpretiert" habe.

Ein spanisches Gericht hatte Ryanair dazu verurteilt, 20 Euro an eine Passagierin zurückzuzahlen, die sie im Januar 2019 für ihr Handgepäck in einem Flug von Madrid nach Brüssel hatte zahlen müssen. Die Bestimmungen bei Ryanair erlauben nur eine kostenlose Minitasche an Bord, sofern nicht "Priority" gebucht wird. Verbraucherverbände hatten diese Regelung wiederholt kritisiert und halten sie für illegal. /tg