Diese Brückentage erlauben 2020 lange Wochenenden auf Mallorca

Pink: Spanienweite und balearische Feiertage, Gelb: Regionale Feiertage in Palma, Grün: Deutsche Feiertage, Orange: Regionale deutsche Feiertage, Rot: Langes Wochenende/mögliche Brücke.

Auch im kommenden Jahr lassen sich mit der richtigen Planung einige lange Wochenenden genießen. In Spanien gibt es offiziell 14 Feiertage. Diese festivos verteilen sich in neun landesweite, drei regionale und zwei kommunale Feiertage. Fällt ein Feiertag auf einen Sonntag, wird er manchmal verlegt.

1. Januar: Año Nuevo/Neujahr

Das neue Jahr beginnt an einem Mittwoch. Dies ist sowohl ein spanien- als auch ein deutschlandweiter Feiertag.

6. Januar: Día de Reyes/Heilige Drei Könige

Die „Reyes" kommen montags und bescheren damit den Spaniern ein verlängertes Wochenende. In Deutschland können sich Arbeitnehmer in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt über drei Tage

Wochenende freuen.

20. Januar: Sant Sebastià

Der Ehrentag ihres Schutzpatrons beschert Palmas Bürgern ein langes Wochenende.

1. März: Dia de les Illes Balears

An diesem Tag wird der Verabschiedung der Balearen-Verfassung 1983 gedacht. Zum Nachteil der Arbeitnehmer auf den Balearen fällt dieser Feiertag auf einen Sonntag.

9., 10. und 13. April: Jueves Santo, Viernes Santo, Lunes de Pascua?/?Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag

Auf den Balearen sind neben Karfreitag, auch Gründonnerstag und Ostermontag Feiertage.

1. Mai: Día del Trabajo/Tag der Arbeit

Da dieser Tag auf einen Freitag fällt, können sich Deutsche und Spanier über ein langes Wochenende freuen.

21. Mai: Christi Himmelfahrt

39 Tage nach dem Ostersonntag liegt der Feiertag jedes Jahr auf einem Donnerstag. Damit eignet sich der Freitag als optimaler Brückentag. Allerdings können sich nur die Deutschen freuen, da die Ascensión de Jesús in Spanien kein gesetzlicher Feiertag ist.

1. Juni: Pfingstmontag

Hier dürfen sich wieder die Deutschen über ein langes Wochenende freuen. Auch ­Katholiken auf Mallorca feiern zu P?ngsten (Pentecostés) die Entsendung des Heiligen Geistes, haben aber nicht frei.

11. Juni: Fronleichnam

Feiertag ist in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Vier freie Tage gibt's mit dem Freitag als Brückentag.

24. Juni: Sant Joan

In der Johannisnacht vom 23. auf den 24. wird die Ankunft des Sommers gefeiert. Da trifft es sich gut, dass der 24. nicht nur in Palma, sondern in vielen Gemeinden auf Mallorca ein Feiertag ist. Nur zum Brückenbauen taugt er nicht.

15. August: Asunción de la Virgen/Mariä Himmelfahrt

Das katholische Fest ist spanienweit ein gesetzlicher Feiertag, fällt in diesem Jahr aber auf einen Samstag. In Deutschland ist Mariä Himmelfahrt nur im Saarland und in Bayern ein gesetzlicher Feiertag.

3. Oktober: Tag der Deutschen Einheit

Der „Día de la Unidad Alemana" fällt 2020 zum Leidwesen der deutschen Arbeitnehmer auf einen Samstag.

12. Oktober: Fiesta Nacional de España

Die Spanier feiern ihren Nationalfeiertag anderthalb Wochen später. Gefeiert wird die Entdeckung Amerikas durch Christoph ­Kolumbus. Da der Feiertag auf einen Montag fällt, haben Spanier drei Tage lang frei.

31. Oktober: Reformationstag

Ein Feiertag ist der Reformationstag nur in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

1. November: Todos los Santos/Allerheiligen

Der spanienweite Feiertag zum Gedenken an die Verstorbenen fällt auf einen Sonntag. Auch in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie im Saarland ist dies ein Feiertag.

18. November: Buß- und Bettag

Nur die Sachsen machen am Mittwoch frei.

7. Dezember: Día de la Constitución

Der Feiertag ist eigentlich am 6. Dezember, da dieser allerdings auf einen Sonntag fällt, wird er dieses Jahr auf den Montag verlegt. Gedacht wird der Verabschiedung der spanischen Verfassung 1978.

8. Dezember: La Inmaculada

Mariä Empfängnis wird nur in Spanien gefeiert. Da der Feiertag auf einen Dienstag fällt und der 7. Dezember ebenfalls ein ­Feiertag ist, haben die Spanier vier Tage frei.

25./26. Dezember: Navidad/Weihnachten

Deutsche und Spanier dürfen sich über ein dreitägiges Wochenende freuen, da der ­erste Weihnachtsfeiertag ein Freitag ist.