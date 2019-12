"Bus-Revolution" in Palma de Mallorca: neun neue Linien auf einen Schlag

Palma de Mallorca ordnet das System der Linienbusse von Grund auf neu: Am Mittwoch (18.12.) kommen zu den bestehenden 28 Linien - Nachtbusse nicht mitgerechnet - gleich neun neue hinzu. Darüber hinaus wird es 16 Änderungen in 12 der bestehenden Linien geben, wie Bürgermeister José Hila am Montag (9.12.) ankündigte.

Mit den Änderungen werde man erreichen, dass künftig auf den zentralen Achsen die Frequenz auf unter 15 Minuten sinke. Auf zahlreichen Linien sollen die Busse im Zehn-Minuten-, zur Rush Hour im Fünf-Minuten-Takt fahren. So werde man den Busverkehr als Alternative zum Auto deutlich attraktiver machen. Hintergrund ist die Anschaffung neuer Busse, die nun in Betrieb gehen.

Die neuen Linien heißen A1, A2, 4, 22, 27, 32, 35, 39 und 47 (Übersichtskarte als PDF).

Für Urlauber wichtig: Die bisherigen Linien 15 und 30, die das Zentrum mit der Playa de Palma verbinden, werden neu geordnet. So soll künftig die Nummer 35 die Plaza de la Reina mit Can Pastilla (Palma Aquarium) verbinden. Die Linie 25 fährt von der Plaza de la Reina alle 15 Minuten direkt Arenal an. Die Linie 23 (Arenal-Plaça d'Espanya) ist dagegen eher für Anwohner gedacht und fährt alle 20 Minuten mit extragroßen Bussen.

Die neue Buslinie A1 wird vom Paseo Mallorca aus das Zentrum mit dem Flughafen Mallorca im Zehn-Minuten-Takt verbinden. Die bisherige Flughafen-Linie 1 dagegen soll zwischen Paseo Marítimo, Innenstadtring und Kongresszentrum fahren. Zwischen Flughafen und Playa de Palma verkehrt künftig die Linie A2.

Das neue Bus-Angebot soll bei einem Wochenende der offenen Türen auf der Plaza Joan Carles I vorgestellt werden, auch eine neue Website ist in Arbeit.