So kommen Sie künftig mit dem Bus zum Flughafen Mallorca und zur Playa de Palma

Der Busverkehr auf Mallorca und insbesondere in der Hauptstadt Palma wird neu geordnet. Ab Mittwoch (18.12.) fahren neue zusätzliche Busse auf teilweise neuen Linien. Dabei ergeben sich auch Neuerungen für die Verbindungen zur Playa de Palma und zum Flughafen Mallorca. Eine Übersichtskarte über die Busverbindungen finden Sie hier:

Service: Übersichtskarte als PDF



Linienbusse am Flughafen Palma de Mallorca

Die beiden Buslinien, die über den Flughafen fahren, sind künftig als A1 und A2 deutlich am Buchstaben A (für Aeroport, Aeorpuerto oder Airport) zu erkennen. Außerdem erhalten die Linien ein Flugzeug-Symbol, um alle Verwechslungen auszuschließen.

Die neue Buslinie A1 verbindet den Ring aus Paseo Marítimo, Paseo Mallorca und Avenidas mit dem Flughafen Palma de Mallorca. Die ersten Bus fährt morgens um 4.45 Uhr vom Paseo Mallorca in Richtung Flughafen und um 6 Uhr wieder vom Flughafen in Richtung Paseo Mallorca. Während der Hochsaison fahren die Busse tagsüber im Zehn-Minuten-Takt. In der Nebensaison im 15-Minuten-Takt. Nach und nach sollen größere Busse eingesetzt werden, um ein bequemes Reisen mit Gepäck zu ermöglichen.

Die Buslinie A2 (ebenfalls mit Flugzeug-Symbol) verbindet den Flughafen mit der Playa de Palma. Einzelheiten werden auf dem neuen Portal der Verkehrsgesellschaft angezeigt.

Zentrum-Playa de Palma

Auch die bisherigen Linien 15 und 30, die das Zentrum mit der Playa de Palma verbinden, werden neu geordnet. So soll künftig die Nummer 35 die Plaza de la Reina mit Can Pastilla (Palma Aquarium) verbinden. Die Linie 25 fährt von der Plaza de la Reina alle 15 Minuten direkt Arenal an. Die Linie 23 (Arenal-Plaça d'Espanya) ist dagegen eher für Anwohner gedacht und fährt alle 20 Minuten mit extragroßen Bussen.