Streik in Frankreich lässt einzelne Mallorca-Flüge ausfallen

Bevor das Weihnachtsgeschäft beginnt, ist es am Flughafen Palma gerade ziemlich ruhig. Foto: Bendgens

Die Streiks gegen die Rentenreform in Frankreich beeinträchtigen am Donnerstag (12.12.) auch den Flugverkehr nach Mallorca. Die Flughafengesellschaft Aena in Palma bestätigte den Ausfall von zwei Easyjet-Flügen zwischen Berlin und Mallorca.

Auch Ryanair weist die Kunden auf mögliche Ausfälle hin. Alle Betroffenen seien bereits per SMS und E-Mail verständigt worden. Wer keine Nachricht erhalten habe, könne deshalb davon ausgehen, dass der Flug stattfinde.

Die Passagierin eines ausgefallenen Easyjet-Flugs von Berlin Schönefeld nach Palma erklärte der MZ, dass sie problemlos umbuchen konnte. "Aber ich frage mich schon, warum andere Flüge nicht ausfallen", sagte sie per Telefon. /tg