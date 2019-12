Die neuen Stadtbusse von Palma de Mallorca besichtigen

Bevor die neuen Buspläne der städtischen Linien in Palma de Mallorca am kommenden Mittwoch (18.12.) in Kraft treten, hat Bürgermeister José Hila am Samstag (14.12.) zu einem Aktionstag eingeladen. Bürger und Touristen können dabei die 12, 15 und 18 Meter langen neuen EMT-Busse besichtigen und sich dabei gleich die neuen Fahrpläne holen.

Die Insel hat sich auf die Fahnen geschrieben, den städtischen öffentlichen Nahverkehr nachhaltiger zu machen, gab die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol zu Beginn der Veranstaltung bekannt. Die Balearenregierung unterstützt das Projekt mit 7 Millionen Euro.

Die drei neuen mit Erdgas betriebenen Busse parken am Samstag (14.12.) auf der Plaça Rei Joan Carles I. Bewohner und Residenten dürfen noch bis 20 Uhr in die Busse einsteigen und sich darin umsehen.

Neben Fragen zu den neuen Linien gingen am Stand der EMT auch einige Beschwerden von Bewohnern und Nutzern der Buslinien ein. "Die Linie 5 fährt nicht mehr nach Son Dureta, sa Teulera, daher muss ich nun an der Plaça Progreso aussteigen und von dort aus die Linie 46 nehmen", sagte etwa Pilar Urbano.

EMT-Geschäftsführer Mateu Marcús reagierte darauf mit folgenden Worten: "Es ist normal, dass es am Anfang Beschwerden gibt. Jede Veränderung ist erst einmal gewöhnungsbedürftig, bis die Nutzer die Verbesserungen am eigenen Leib spüren."

Ab kommendem Mittwoch (18.12.) gibt es neun neue und damit insgesamt 34 EMT-Linien (die der vier Nachtbusse nicht mitgerechnet). Mit den Änderungen will man erreichen, dass künftig auf den zentralen Achsen die Frequenz auf sinkt. Auf zahlreichen Linien sollen die Busse im Zehn-Minuten-, zur Rush Hour im Fünf-Minuten-Takt fahren. /sw