Reichlich Verwirrung am ersten Tag der Bus-Umstellung in Palma de Mallorca

Für reichlich Verwirrung unter den Passagieren der Busse in Palma de Mallorca hat am Mittwoch (18.12.) die Umstellung der Linien, Fahrpläne und Lage einzelner Haltepunkte geführt. Viele Nutzer standen orientierungslos an Haltestellen, wurden jedoch weitestgehend von 20 zusätzlich angestellten Info-Mitarbeitern der Busgesellschaft EMT aufgeklärt.

Wie berichtet gelten ab dem 18. Dezember neu Fahrpläne für die Busse in Palma. Insgesamt verkehren 20 zusätzliche neue Busse in der Balearen-Hauptstadt. Größere Änderungen gibt es bei den Buslinien 3 und 5. Auch die Busverbindungen zum Flughafen und zur Playa de Palma sind neu geregelt. Teilweise verändern sich die Haltepunkte und die Bezeichnungen der Buslinien.

Alle Informationen stehen den Nutzern auf der neuen Website der Busgesellschaft, www.pujaalbus.org, zur Verfügung. Die bisherige Website, www.emtpalma.cat, wurde ebenfalls aktualisiert, fiel aber vorübergehend aus. /tg