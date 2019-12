Mallorca-Tüv bekommt neue Inspekteure

Um die monatelangen Wartezeiten beim Tüv auf Mallorca in den Griff zu bekommen, will der Inselrat im neuen Jahr 21 zusätzliche Inspekteure einstellen. Das teilte der Verkehrsdezernent Iván Sevillano am Donnerstag (19.12.) mit. Statt zwei bis drei Monate sollen Pkw-Besitzer künftig maximal zwei Wochen auf einen Termin bei der technischen Fahrzeugkontrolle warten müssen, versprach Sevillano.

Beim Tüv (auf Spanisch ITV) auf Mallorca kam es in den vergangenen Monaten zu ungewöhnlich langen Wartezeiten. Selbst Polizei und Versicherungen mussten sich auf diesen Umstand einstellen. /tg