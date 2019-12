Streik bei Lufthansa betrifft auch Mallorca-Flieger Eurowings

Auch Mallorca-Flüge könnten vom Streik der Kabinenmitarbeiter der Lufthansa-Tochter Germanwings betroffen sein, zu dem die Gewerkschaft UFO ab 30. Dezember aufgerufen hat. Der Mallorca-Flieger Eurowings will nach eigenen Angaben bis Samstagnachmittag (28.12.) einen Sonderflugplan erarbeiten. "Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei Eurowings nur 30 der rund 140 Eurowings-Flugzeuge im Flugbetrieb der Germanwings fliegen", heißt es in einer Pressemitteilung der Lufthansa-Tochter vom Freitag. Man wolle die Auswirkungen auf die Fluggäste so gering wie möglich halten.

UFO hat die Kabinenmitarbeiter von Germanwings vom 30. Dezember um 0 Uhr bis Mittwoch (1.1.) 24 Uhr zu einem dreitägigen Streik aufgerufen. "Dieser Streik ist unbegründet und für uns nicht nachvollziehbar", heißt es bei Eurowings. Die Gewerkschaft UFO kritisiert dagegen mangelnde Gesprächsbereitschaft, die Lufthansa habe Vorschläge überhaupt nicht aufgenommen. Es droht zudem eine weitere Eskalation. In anderen Betrieben der Lufthansa seien Verhandlungen ebenfalls sehr schwierig oder gar bereits gescheitert", man könnte also auch dort "jetzt schon zu Streiks aufrufen", wird Daniel Flohr zitiert, der stellvertretende UFO-Vorsitzender. Aber "weitere Streiks wird UFO erst nach dem 2. Januar verkünden, sofern der Lufthansa-Konzern nicht weiter eskalierend tätig wird".

Eurowings hat Informationen für betroffene Kunden zusammengestellt (externer Link). /ff