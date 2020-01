Der neue Mallorca-TÜV ist endlich schneller und billiger

Mit dem Jahreswechsel haben sich die Zustände bei der technischen Fahrzeugkontrolle (Tüv, auf Spanisch ITV) auf Mallorca verbessert. Insbesondere fallen die überlangen Wartezeiten weg, während die Gebühren deutlich preiswerter ausfallen, teilt der zuständige Inselrat mit.

Hintergrund ist die Neuvergabe des Auftrags an den Dienstleister General de Servicios ITV. Teil der Abmachung mit dem neuen Unternehmen ist es, die Wartezeiten von bisher mitunter mehreren Monaten auf unter zwei Wochen zu reduzieren. Diese Änderung werde nach und nach eingeführt, erklärte der Inselrat. Zur Zeit würden Termine für Februar vergeben.

Um eine zügige Fahrzeuginspektion zu gewährleisten stellte der Dienstleister in den insgesamt vier Inspektionsorten 21 zusätzliche Mitarbeiter ein. Die täglichen Öffnungszeiten wurden um drei Stunden verlängert: auf 6 bis 21 Uhr, statt früher 7 bis 19 Uhr. Terminevergabe online unter www.serviciositv.es/estaciones-itv-mallorca. Auch die Warteschlangen bei der Inspektion sollen sich verkürzen.

Trotz der verbesserten Dienstleistung sinken die Tüv-Gebühren um 25 Prozent. Das Kassieren der Gebühren liegt nun wieder in der Hand des öffentlichen Inselrats, der den Dienstleister seinerseits pro geleisteter Inspektion bezahlt.

Die bisher übliche Zahlung mit Bargeld ist nicht mehr möglich, was in den ersten Tagen zu einigen Beschwerden der Nutzer führte. Stattdessen kann mit Karte oder per Bankeinzahlung bezahlt werden. Künftig soll auch eine Online-Bezahlung über das Portal des Tüv möglich sein. /tg