Inselrat plant strengeres Tempo-Limit auf Ringautobahn von Palma de Mallorca

Der Inselrat von Mallorca plant ein neues Tempo-Limit auf der Ringautobahn von Palma de Mallorca. Wenn die zuständige Mobilitätskommission ihren Segen gebe, werde die Höchstgeschwindigkeit schon zur neuen Hauptsaison 2020 herabgesetzt, so Verkehrsdezernent Iván Sevillano in der Sitzung des Inselrats am Donnerstag (9.1.).

Mit dem Tempo-Limit wolle man dem ständigen Kollaps auf der Ringautobahn entgegenwirken sowie die Kohlendioxid-Emissionen senken, erklärte Sevillano. Derzeit gilt eine Höchstgeschwindigkeit je nach Abschnitt von 70, 90 oder 120 Kilometern pro Stunde. Die Rede ist nun von einer Vereinheitlichung, in den mallorquinischen Medien wird von maximal 80 Kilometern pro Stunde berichtet.

Des Weiteren plant der Inselrat Verbesserungen auf der Flughafen-Autobahn, um die Zufahrt zum Airport zu verbessern. /ff