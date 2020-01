Überführung am Flughafen Mallorca wegen Bauarbeiten gesperrt

Überführung am Flughafen Mallorca.

Überführung am Flughafen Mallorca. Foto: Ramon/Archiv

Fluggäste am Airport Mallorca müssen sich wegen Bauarbeiten ab Montag (13.1.) auf Behinderungen einstellen. So bleibt die Überführung, mit der Passagiere aus dem vierten Stock des Parkhauses direkt zum Terminal gelangen, für einen Monat geschlossen. Man werde den Bodenbelag sowie die Förderbänder erneuern, heißt es in einer Pressemitteilung der Flughafenverwaltung Aena vom Freitag.

Wer also in einem der oberen Etagen des Parkhauses seinen Wagen abstellt, muss das Gebäude ebenerdig verlassen, um das Terminal aufzusuchen. Um zum Check-in Bereich im Obergeschoss des Terminals zu kommen, stehen die Panorama-Aufzüge am Eingang sowie die Aufzüge im Innenbereich zur Verfügung. Der Weg werde zusätzlich ausgeschildert.

Die Arbeiten sollen insgesamt 34 Tage dauern. In dieser Zeit gelte vierten Stock des Parkhauses der normale Tarif statt der etwas teureren "Tarifa Preferente", heißt es. /ff