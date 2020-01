Neue Buslinien für den Osten und Süden von Mallorca

Der Süden und Osten von Mallorca soll noch in diesem Jahr 2020 deutlich verbesserte Busanbindungen erhalten. Das erklärten im Detail Vertreter der Balearen-Regierung vor den versammelten Bürgermeistern der Inselregionen Llevant (Osten) und Migjorn (Süden). Eine Flotte von 81 neuen Bussen, die häufiger und zusätzliche Routen bedienen, sollen bisherige Autofahrer zum Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr bewegen, so Mobilitäts-Minister Marc Pons bei der Präsentation am Montag (13.1.).

Die Fahrplanänderungen finden im Rahmen einer kompletten Neuausschreibung für den Überlandbusverkehr auf Mallorca statt. In diesem Sinne werden auch die Anschlüsse in den übrigen Teilen von Mallorca erneuert. Die Präsentation für die detaillierten Pläne für den Norden und Westen der Insel werden in Zukunft präsentiert.

Im Osten und Süden der Insel hat den Zuschlag für die Ausschreibung des Busbetriebs das Unternehmen Sagalés-Caldentey erhalten. Bisher waren die Strecken auf verschiedene kleine Unternehmen verteilt. Die neuen Konditionen sehen den Einsatz neuer, moderner Busse vor. 81 Fahrzeuge sollen die Häufigkeit der Busverbindungen um 40 Prozent erhöhen. Statt lange Schleifen über die verschiedenen Dörfer zu drehen, sollen die Strecken direkter nach Palma führen. Insgesamt wird es 37 Buslinien geben, die die Orte im Süden und Osten miteinander und mit der Balearen-Hauptstadt anbinden.

Die Linie 401, die von Cala Millor über Sa Coma, S'Illot, Porto Cristo, Manacor, Vilafranca, Montuïri, Algaida nach Palma führt. Werktäglich verkehren ab November je 15 Busse hin und 15 Busse zurück auf dieser Strecke. Die Buslinie 501 verbindet Manacor über Felanitx, Campos und Llucmajor mit Palma. Montags bis freitags fahren die Busse auf dieser Strecke 14 Mal hin und her.