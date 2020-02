Roter Blitz weckt Sóller aus dem Winterschlaf

Der Sóller-Zug, von Mallorca-Urlaubern liebevoll Roter Blitz genannt, ist aus dem Winterschlaf erwacht. Und mit Beginn des Bahnverkehrs am Mittwoch (5.2.) hat auch der Tourismus in Sóller wieder Fahrt aufgenommen. Gleich im ersten Zug kamen 320 Besucher in den Ort, wo sie vom Chef der Bahngesellschaft Ferrocarril de Sóller, Óscar Mayol, empfangen wurden.

Im Winter nutzt die Bahngesellschaft stets eine mehrwöchige Pause, um Gleise, Waggons und Loks zu warten. Den Küstenortsteil Port de Sóller, in dem auch die ersten Hotels die Vorsaison beginnen, erreichen viele Urlauber über die Straßenbahn zwischen Sóller und Port de Sóller. /tg