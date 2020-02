Mit dem Jugendherbergspass Schnäppchen bei Fährtickets schlagen

Ob bei den Autovermietungsanbietern Hertz und Sixt, dem Paketdienst DHL, der Fluggesellschaft Air Europa oder den Fährgesellschaften Baleària und seit Kurzem auch Trasmediterránea: Besitzer des spanischen Jugendherbergspasses (carné de alberguista) bekommen längst nicht nur in Hostels Vergünstigungen. Vor allem für Touristen und Residenten, die öfter einmal bei den Fährgesellschaft Trasmediterránea Überfahrten buchen, etwa auf die anderen Baleareninseln oder aufs spanische Festland, lohnt sich die Karte seit einem neuen Abkommen zwischen dem spanischen Jugendherbergsnetz (Red Española de Albergues Juveniles) und der Reederei Naviera Armas Trasmediterránea.

Besitzer des carné de alberguista bekommen nun in der Nebensaison 50 Prozent und in der Hochsaison (1. Juli bis 31. August) 30 Prozent Rabatt auf die Tickets. Dieser ­Rabatt ist zusätzlich mit dem Residentenrabatt kombinierbar. Dafür müssen die ­Tickets allerdings an den Schaltern der Fährgesellschaft am Hafen oder telefonisch (902-45 46 45) ­gekauft werden. Auf der Website der Fährgesellschaft kön­nen beide Rabatte bisher noch nicht miteinander kombiniert werden. Eine ­Übersicht der Vorteile gibt es unter https://descuentos.reaj.com/offer/trasmediterranea/.

Auch wer Tickets bei der kanarischen Reederei Naviera Armas – Eigentümerin von Trasmediterránea – bucht, bekommt nun dank der neuen Vereinbarung 15 Prozent Rabatt. Dazu bei der Buchung am Schalter oder per Telefon (902-45 65 00) den Code 10650 durchgeben und den Herbergspass ­sowie eventuell den Residentenrabatt erwähnen. Eine Zusammenfassung gibt es unter https://descuentos.reaj.com/offer/naviera-armas/.

Den spanischen Jugendherbergspass können nicht nur junge Vielreisende erwerben, sondern auch Erwachsene ab 30 Jahren. Für sie kostet die Karte, die es im praktischen Taschenformat oder digital gibt, 10 Euro. Sie ist ein Jahr gültig. Vor Ort können Interessenten die Karte auf Mallorca an ­folgenden Anlaufstellen persönlich erwerben: bit.ly/PassVorOrt. Die digitale Version der Karte ist in wenigen Schritten unter https://affiliates.hihostels.com/checkout/membership?affiliate=097021?=s zu bekommen. Dazu Vor- und Nachname, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse eingeben und per Kreditkarte oder Paypal zahlen.

Die nationalen und internationalen Rabatte finden Sie unter dem Punkt „descuentos" auf der Website des spanischen ­Jugendherbergsnetzes (www.reaj.com).