Die Situation am Flughafen: Wer noch nach Mallorca fliegen kann

Sowohl Mallorca-Urlauber, die zurück in die Heimat wollen, als auch Mallorca-Residenten, die zurück auf ihre Insel wollen, fragen sich zur Zeit ob der Flugverkehr nach wie vor bestehen bleibt. Die Situation ist unübersichtlich und verändert sich schnell. Daher gilt grundsätzlich: Wer nicht reisen muss, sollte nicht reisen.

Der Flugverkehr ist (Stand Montagvormittag, 16.3.) nicht grundsätzlich eingestellt, mehrere Flüge fallen aber aus, wie die Flughafengesellschaft Aena am Montagmorgen (16.3.) bestätigte. Die Anzahl der abgesagten Flüge werde im Laufe des Tages bestätigt.

Der spanische Verkehrsminister José Luis Ábalos erklärte am Montagmorgen, dass "Europa Entscheidungen in Bezug auf das Schließen der Grenzen treffen muss". Auch der spanische Innenminister erklärte am Montagmorgen in einem Interview mit dem Sender SER, dass "das Schließen der Grenzen eine realistische Option" sei. Mögliche Entscheidungen könnten bereits am Montag bei einem europäischen Ministertreffen fallen.

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol hatte von Madrid ein strengeres Einreiseverbot für die Inseln gefordert. Entsprechende Entscheidungen sollten am Montag (16.1.) getroffen werden, hieß es auf einer Pressekonferenz der spanischen Regierung am Sonntagabend (15.3.). /tg