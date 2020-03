Flugverkehr von und nach Mallorca jetzt stark eingeschränkt

Es herrscht Unklarheit über die Möglichkeit, Mallorca weiterhin mit dem Flugzeug zu erreichen. Während spanische Zeitungen am Donnerstag (19.3.) vermelden, dass die Balearen-Inseln weitestgehend von der Außenwelt abgeschnitten sind, kommen Flüge von deutschen Flughäfen nach wie vor auf dem Flughafen Palma de Mallorca an.

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol hatte am Dienstag (17.3.) eine weitgehende Abschottung angekündigt. Daraufhin wurde ein Dekret der spanischen Zentralregierung veröffentlicht, das aber vor allem auf Flugverbindungen zwischen den Balearen und dem spanischen Festland Bezug nimmt, nicht aber auf internationale Linienflüge. Das deutsche Konsulat wies am Mittwoch daraufhin, dass es noch "ausreichende Möglichkeiten" gebe, nach Deutschland zurückzukehren.

Nach den digitalen Anzeigen der Flughafengesellschaft Aena kamen in Palma am Donnerstagmorgen zumindest Flüge aus Frankfurt, Düsseldorf, Köln und Hamburg an. Die Fluggesellschaft Eurowings war für Pressefragen nicht zu erreichen. Die Fluggesellschaft Lufthansa bestätigte gegenüber der MZ die drei für den Donnerstag durchgeführten beziehungsweise geplanten Flüge von Frankfurt nach Palma. Es seien auch Passagiere an Bord gewesen.

Im Gegensatz zur Bundesregierung hat Spanien gegenwärtig keine grundsätzlichen Einreisebeschränkungen erhoben. Auf den öffentlichen Wegen dürfen Bürger nur zirkulieren, wenn sie Lebensnotwendiges einkaufen, zur Arbeit, zum Arzt oder nach Hause fahren. Wie mit Mallorca-Residenten umgegangen wird, die zur Zeit etwa von Deutschland nach Mallorca fliegen, ist ungewiss.

Die Bundesregierung rät grundsätzlich davon ab, eine Reise anzutreten. MZ-Leser ärgerten sich gegenüber der Zeitung, dass ihre Flüge nicht offiziell gestrichen wurden, sodass sie auf den Kosten wahrscheinlich sitzen bleiben, weil sie die Reise nicht antreten werden.

Mallorca-Touristen werden noch ausgeflogen

Mehrere tausend Touristen, die sich zur Zeit noch auf Mallorca aufhalten, sollen die Insel in den kommenden Tagen geordnet verlassen. Die meisten Flüge von Mallorca nach Deutschland führt zur Zeit die Fluglinie Eurowings durch.

Ryanair lässt fast sämtliche Flüge ausfallen

Erwartet wird, dass die Fluggesellschaften ihre Flüge nach und nach einstellen. Die Fluglinie Lauda hatte bereits sämtlich Verbindungen gestrichen. Ryanair will ab Donnerstag (19.3.) 80 Prozent der Flüge ausfallen lassen. Ab Dienstag (24.3.) folge dann vermutlich der komplette Shutdown der Airline. Betroffene Passagiere würden informiert.

Verbindungen zu spanischen Flughäfen

Während des Alarmzustands soll Mallorca mit einer minimalen Zahl von Flügen mit dem Festland und den Nachbarinseln verbunden bleiben. Nach Madrid, Barcelona und Valencia sowie zu den Inselairports Eivissa und Mahón soll täglich ein Flug gehen. Gesucht wird noch eine Fluggesellschaft, die die Flüge zu den Nachbarinseln auch durchführen will.



Coronavirus auf Mallorca: So bleiben Sie auf dem neusten Stand

Über aktuelle Ereignisse informieren wir über unseren Liveticker. Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).

Alle Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca

Alle Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca